Дания первой из стран ЕС полностью снимает ковидные ограничения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти Дании приняли решение не продлевать действие ограничительных мер, введенных, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Это первая страна Евросоюза, которая полностью отменяет внутренние ковидные ограничения, сообщает Politico.

С 10 сентября в Дании больше не требуются специальные пропуска — ковидпассы — для посещения ресторанов, клубов и спортзалов, карантин остается только для заразившихся ковидом, а самоизоляция для контактных лиц отменяется. С 13 августа в Дании уже не надо носить маски во время поездки в общественном транспорте.

Снятие ограничений, написал министр здравоохранения Магнус Хойнике в твиттере, стало возможно благодаря вакцинации и «огромным усилиям жителей Дании». Власти Дании, одобряя в конце августа снятие ограничений, заявили, что ковид «больше не является критической угрозой для общества».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Дании за последние сутки был выявлен 591 случай заражения ковидом. Всего в стране с населением 5,8 миллиона человек с начала пандемии заболели около 350 тысяч человек.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой