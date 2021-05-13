После вакцинации «Спутником V» Сан-Марино стало первой страной Европы без ковида (если не считать Гибралтар) Теперь Россия ставит ее в пример Евросоюзу, а сама республика зовет к себе «вакцинных туристов»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Сан-Марино, государство в центре Италии с 34-тысячным населением, 12 мая объявило о фактической победе над заболеваемостью коронавирусом после массовой вакцинации российским «Спутником V». Республику можно считать «безопасным государством», заявило ее руководство на пресс-конференции.
В феврале, после того как из-за бюрократических проволочек республика столкнулась с задержками поставок вакцин из Евросоюза, она обратилась за помощью к России. Уже в конце февраля Россия начала поставки «Спутника V» в страну — ее обращение, как позже заявил посол РФ в Италии и Сан-Марино Сергей Разов, было «незамедлительно» рассмотрено в силу «дружественного характера отношений между нашими странами». После этого Сан-Марино начало очень быструю вакцинацию населения. Поскольку республика не входит в ЕС, ей не потребовалось одобрение Европейского агентства лекарственных средств, которое регулирует вакцинацию в Евросоюзе и все еще не одобрило использование российской вакцины.
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается экспортом «Спутника V», первый компонент вакцины уже получили 74% жителей республики старше 16 лет. 90% всех прививок в Сан-Марино приходится на «Спутник V» (остальное — поставки из Евросоюза: в основном, это вакцина Pfizer).
«На сегодняшний день введено 36 тысяч доз вакцины, 22 тысячи человек уже получили первую дозу, 14 тысяч — обе», — уточнил 12 мая министр здравоохранения республики Роберто Чиаватта. «Не считая Гибралтара, мы — первые в Европе и седьмые в мире по темпам вакцинации», — добавил он в фейсбуке.
Министр заметил, что хотя республика еще не отчиталась об эффективности «Спутника V» в научных публикациях, имеющиеся у него данные «говорят об эффективности, близкой к 100% через три недели после второй дозы вакцины». Чиаватта подчеркнул, что в Сан-Марино ни осталось ни одного жителя, госпитализированного с COVID-19 — последний пациент с этим диагнозом был выписан 11 мая, а ковидный госпиталь в республике был закрыт.
С начала мая число новых подтвержденных заболевших в республике держится фактически на нуле — за исключением нескольких новых случаев, зафиксированных 10 мая. В общей сложности в стране остались 24 человека с COVID-19.
Успех «Спутника V» в Сан-Марино начали активно раскручивать российские государственные издания, которые поставили руководство республики в пример европейским политикам. «„Спутник V“ спас Сан-Марино», — объявили «Вести». «„Спутник“ V уже начал спасать Европу», — добавило агентство Sputnik. «Сан-Марино забыло о политике, пригласило вакцину „Спутник V“, когда многие европейские лидеры пытались не пустить российскую вакцину на европейские рынки», — сказал в эфире Первого канала глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Власти Сан-Марино укрепили „иммунитет“ и другого порядка — неподверженность политизации вопросов защиты жизни и здоровья собственных граждан» — процитировало ТАСС посла РФ в Италии Сергея Разова.
Тем временем в самой республике объявили о запуске с 17 мая программы «вакцинного туризма» для иностранных граждан. За две дозы «Спутника V» туристы должны будут заплатить в общей сложности 50 евро. Им также придется дважды оплатить проживание в отеле — по три дня во время получения первой и второй дозы. Глава РФПИ подтвердил, что фонд «готов организовать дополнительные поставки вакцины „Спутник V“ для организации вакцинного туризма в стране».
При этом единственной страной, граждане которой не смогут пройти вакцинацию в Сан-Марино, стала Италия. Руководство Сан-Марино объяснило это тем, что у республики нет соглашения с итальянским правительством на этот счет.