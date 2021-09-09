На МКС сработала пожарная тревога. Роскосмос сообщил о «возможном задымлении» при подзарядке аккумуляторов

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Пожарная сигнализация сработала в ночь на 9 сентября в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA.

Около 5:00 по московскому времени космонавт Олег Новицкий передал в подмосковный Центр управления полетами, что экипаж заметил дым и почувствовал запах сгоревшего пластика. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в российском модуле.

Астронавт Тома Песке также сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник через вентиляцию на американский сегмент МКС.

Источник задымления пока не обнаружен. Российские космонавты включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.

Обновлено. В Роскосмосе заявили, что датчик задымления и аварийная сигнализация сработали на МКС «при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов». В настоящее время все системы станции работают штатно, отмечает ведомство.

Срок эксплуатации Международной космической станции истекает в 2024 году. Руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев ранее заявлял, что после 2025 года на МКС может начаться «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов». Российские власти сообщали, что планируют создать новую орбитальную станцию. В свою очередь NASA предлагало продлить срок работы МКС до 2030 года.

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