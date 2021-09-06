Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы
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Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова приговорена к 11 годам лишения свободы. Максим Знак, проходивший с Колесниковой по одному делу о попытке захвата власти, приговорен к 10 годам колонии.
Их признали виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст. 357 УК), призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси (ч.3 ст. 361 УК), и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч.1 ст. 361-1 УК), сообщает «Белта».
Дело рассматривал Минский областной суд. Слушания проходили в закрытом режиме. Подробности обвинений не разглашались. Публично была оглашена только резолютивная часть приговора.
Мария Колесникова и Максим Знак входили в предвыборный штаб банкира Виктора Бабарико, объявившего о намерении участвовать в президентских выборах, но арестованного до регистрации кандидатов. Перед выборами Колесникова и Знак стали одними из самых ярких лиц белорусской оппозиции. Их задержали в начале сентября 2020 года по делу о публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности.