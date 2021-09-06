Подруга блогера Юрия Хованского заявила о пропавших во время обыска деньгах

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Девушка арестованного за оправдание терроризма Юрия Хованского Мария Нелюбова рассказала «Медиазоне», что из квартиры блогера в Петербурге после обыска пропало 600 тысяч рублей.

По словам Нелюбовой, 8 июня она попала в квартиру через несколько часов после начала обыска. Оказавшись в квартире, рассказала Нелюбова, она увидела пустую коробку на полу. «Выйдя из квартиры, я задала вопрос оперативникам про деньги. Они мне сказали, что деньги не изымались, а вся наличность была зафиксирована в описи», — сообщила подруга Хованского. Протокол обыска, особо отмечает «Медиазона», она не показала.

Нелюбова рассказала, что подала жалобы в несколько инстанций. К Хованскому в СИЗО, сообщила она, приходили сотрудники полиции, просили, чтобы она отозвала жалобы. «Медизона» публикует фрагмент письма Хованского, в котором описывается этот визит. Также, говорится в письме, полицейские спрашивали, «давно ли девушка сидит на наркотиках». Нелюбова восприняла этот вопрос как намек на то, что ей могут подбросить наркотики. Хованскому, по ее словам, также угрожали «проблемами в СИЗО».

Официальные представители правоохранительных органов слова Нелюбовой пока никак не прокомментировали.

Юрий Хованский - автор таких ютьюб-шоу как «Шаверма Патруль», «Бич Закупка» и Russian Stand-Up. На его блог подписаны более четырех миллионов пользователей.

В июне в отношении Хованского возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма из-за оскорбительной песни о захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 год. Хованского отправили в СИЗО «Кресты». После ареста он извинился за песню, назвав ее отвратительной. На 8 сентября назначено заседание суда о продлении Хованскому меры пресечения.

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