США заподозрили около 100 эвакуированных афганцев в связях с «Талибаном»

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Около 100 человек, эвакуированных в США из Афганистана, могут быть связаны с « », сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

В отношении как минимум двух эвакуированных из Афганистана подозрения в связях с террористами столь сильны, что их решено переправить из США в Косово для дальнейших проверок, рассказали собеседники NBC.

Также, по их словам, выяснилось, что некоторые из вывезенных афганцев ранее были депортированы из США за разные правонарушения. Министерство внутренней безопасности теперь решает, что с ними делать.

Из примерно 30 тысяч человек, вывезенных из Афганистана в США, около 10 тысяч нуждаются в дополнительных проверках.

При этом источники NBC подчеркнули, что попавшие под подозрение не обязательно могут представлять собой угрозу. Речь идет о том, что какая-то информация — имя, детали биографии или номер телефона — дают повод для проведения дополнительной проверки.

Движение "Талибан" после того, как США начали выводить войска из Афганистана, взяло власть в стране. 15 августа талибы взяли Кабул. Через кабульский аэропорт США и другие страны экстренно эвакуировали десятки тысяч афганцев, которые сотрудничали с ними до прихода талибов. Эвакуированных, в числе прочего, переправили и на территорию Соединенных Штатов.

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