Сборная России по футболу выиграла у Кипра 2:0. Это первая победа под руководством Валерия Карпина

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Российская сборная по футболу победила команду Кипра со счетом 2:0 в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Счет в матче, проходившем на Кипре, на шестой минуте открыл Александр Ерохин. На 54-й минуте впервые за сборную забил Рифат Жемалетдинов. Обе голевые передачи отдал Федор Смолов, сообщает ТАСС.

Встреча на Кипре — второй матч российской сборной под руководством Валерия Карпина, который сменил Станислава Черчесова. Первый матч — с Хорватией 1 сентября в Москве — завершился нулевой ничьей.

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