Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой

Сборная России завершила нулевой ничьей первый матч под руководством Валерия Карпина

Источник: Meduza

Сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Встреча, проходившая в Лужниках, завершилась со счетом 0:0.

После четырех игр Хорватия и Россия делят первое и второе места в отборочной группе, набрав по семь очков.

Следующий матч Россия сыграет в гостях против Кипра 4 сентября.

Матч со сборной Хорватии стал для россиян первым под руководством Валерия Карпина, который сменил Станислава Черчесова после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы.

Читайте также

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
Реклама