Сборная России завершила нулевой ничьей первый матч под руководством Валерия Карпина

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Сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Встреча, проходившая в Лужниках, завершилась со счетом 0:0.

После четырех игр Хорватия и Россия делят первое и второе места в отборочной группе, набрав по семь очков.

Следующий матч Россия сыграет в гостях против Кипра 4 сентября.

Матч со сборной Хорватии стал для россиян первым под руководством Валерия Карпина, который сменил Станислава Черчесова после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы.

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