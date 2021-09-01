Сборная России завершила нулевой ничьей первый матч под руководством Валерия Карпина
Источник: Meduza
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Сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Встреча, проходившая в Лужниках, завершилась со счетом 0:0.
После четырех игр Хорватия и Россия делят первое и второе места в отборочной группе, набрав по семь очков.
Следующий матч Россия сыграет в гостях против Кипра 4 сентября.
Матч со сборной Хорватии стал для россиян первым под руководством Валерия Карпина, который сменил Станислава Черчесова после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы.