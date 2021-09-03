Кремль пообещал рассмотреть поправки к закону об «иноагентах», предложенные независимыми СМИ

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Кремль рассмотрит предложения независимых СМИ, касающиеся изменения закона об «иностранных агентах». Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обращение есть, оно гораздо более конструктивное. Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим.

27 августа несколько изданий обратились к руководству РФ с требованием прекратить кампанию против независимой журналистики в стране и отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях». Дмитрий Песков заявил в ответ, что это обращение «заслуживает внимания», но закон об «иноагентах» в России «должен быть, и он будет».

1 сентября редакции независимых СМИ опубликовали повторное обращение, в котором предложили 12 поправок в закон об «иноагентах». В частности, журналисты считают, что присваивать такой статус можно только по решению суда, а из законодательства должны быть исключены положения, допускающие произвольное правоприменение. Также авторы обращения предложили упростить отчетность для «иноагентов», прописать порядок снятия этого статуса и аннулировать существующий список «иноагентов».

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