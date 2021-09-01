Главные редакторы независимых СМИ предложили 12 поправок в закон об «иноагентах»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Руководители российских СМИ, в том числе телеканала , «Новой газеты», «Эха Москвы», Znak.com и ТВ2, опубликовали открытое письмо к президенту РФ, его пресс-секретарю и главе Минюста.

В обращении главные редакторы предлагают 12 поправок в закон «об иностранных агентах». В частности, присваивать такой статус, считают подписавшие открытое письмо, следует только по решению суда. Из законодательства, говорится в обращении, следует исключить положения, связанные с произвольным применением права, например, конструкцию «может быть».

Авторы обращения также предлагают упростить отчетность для «иноагентов», прописать порядок снятия этого статуса. А также «запретить признавать журналистов, работающих в СМИ-„иноагентах“, „иноагентами“-физлицами, поскольку эта практика нарушает принцип запрета на двойное наказание».

Кроме того, для СМИ, считают они, следуют установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования в 30% и не присваивать статус «иноагента» ниже этого порога.

Уже существующий список СМИ-«иноагентов» авторы обращения предлагают аннулировать.

Всего свои подписи под обращением поставили издатели и главные редакторы 22 СМИ.

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