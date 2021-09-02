В Сочи блогера приклеили к спорткару и прокатили на скорости 180 километров в час. Водителю грозит лишение прав

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Полиция Сочи начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором мужчину приклеили скотчем к спортивному автомобилю Chevrolet Camaro и провезли по дороге на высокой скорости. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев.

Это видео 1 сентября опубликовал блогер из Петербурга Денис Мясников, на которого в инстаграме подписаны 800 тысяч пользователей. На записи мужчину привязали к правой стороне желтого автомобиля тросами и замотали скотчем, после чего провезли по дороге. «Привет, я разогнался 180 километров в час, привязанный к тачке», — написал Мясников под видео.

В сторис блогер выложил несколько видеозаписей, снятых до, во время и после поездки. Когда его отвязали от машины, Мясников признался, что ему было страшно. «Кажется, что это все безопасно, ну, лично для меня сейчас. Но ***** [черт возьми]! 180 километров в час — это небезопасно даже, ***** [блин], внутри тачки сидеть, когда ты столько едешь, особенно по мокрому асфальту».

В управлении ГИБДД по Краснодарскому краю сообщили ТАСС, что предварительно уже установили и водителя, и его автомобиль. В ГИБДД отметили, что водителю грозит административная ответственность за перевозку людей вне кабины автомобиля (часть 2 статьи 12.23 КоАП) и за превышение скорости более чем на 80 километров в час (часть 5 статьи 12.9 КоАП). За первое правонарушение водителю грозит штраф 1000 рублей, за второе — штраф 5000 рублей или лишение прав на шесть месяцев.

За месяц до этого похожее видео опубликовал блогер Сергей Косенко, на чей инстаграм подписаны пять миллионов пользователей. Он привязал скотчем и веревкой свою девушку к крыше автомобиля «Бентли», после чего проехал так по Москве. Блогера, по его словам, оштрафовали на 750 рублей.

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