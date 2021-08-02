Инстаграм-блогер Сергей Косенко (5 миллионов подписчиков) привязал свою девушку к крыше «Бентли» и прокатился по Москве. Полиция проводит проверку

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Сотрудники ГИБДД Москвы начали проверку после того, как в сети распространили видео с молодой женщиной, привязанной к крыше движущегося автомобиля. Об этом сообщает агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу Госавтоинспекции.

Такой ролик вечером 1 августа в своем инстаграме опубликовал блогер Сергей Косенко, на чей аккаунт подписаны пять миллионов пользователей. На записи молодая женщина лежит на крыше «Бентли», привязанная веревкой и скотчем, одна ее рука прикована наручниками к руке водителя. Автомобиль едет на фоне «Москва-Сити».

Сергей Косенко рассказал о подготовке к записи в сторис. Одно из первых сообщений он сопроводил фразой «Второе задание. Привязать Илону к крыше „Бентли“ и поехать по Москве». Кто ему дал такое задание, не уточняется, при этом на странице блогера можно найти несколько сообщений о том, что он участвует в неком «баттле».

На крыше автомобиля ехала блогер Илона Дрожь (480 тысяч подписчиков в инстаграме), с которой встречается Косенко. «Бентли», как уточнил автор публикации, принадлежит другому человеку. По данным телеграм-канала «112», владелец автомобиля не оплатил 68 штрафов на сумму 78 500 рублей.

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