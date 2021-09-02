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ЦИК заявил, что утверждение бизнесмена Дмитрия Потапенко о том, что его сняли с выборов из-за того, что он владеет акциями «Яндекса» и Сбербанка, не соответствует действительности. Соответствующее письмо ЦИК поступило в «Медузу».

1 сентября стало известно, что Верховный суд отменил регистрацию Дмитрия Потапенко, который являлся кандидатом в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости. Как сообщалось, это было сделано по иску ЦИК в связи с информацией о наличии у него иностранных финансовых инструментов. Сам Потапенко утверждал, что речь шла о принадлежащих ему акциях «Яндекса» (торгуются на NASDAQ) и Сбербанка (торгуются в Лондоне), купленных через брокеров.

Как отмечается в письме, Потапенко еще до получения мотивированного решения «сделал выводы о тех мотивах, которыми руководствовался суд» и заявил, что причиной решения послужило наличие акций «Яндекса» и Сбербанка.

На самом же деле, сообщает ЦИК, у Потапенко есть акции целого ряда других компаний. Среди них — Apple, AT&T, Ford, Tesla, General Electric и другие.

Первым кандидатом, снятым с нынешних выборов в Госдуму за владение иностранными активами, стал представитель КПРФ Павел Грудинин. Он был исключен из федерального списка партии в июле — на основании данных о том, что он владеет акциями компании Bonto, зарегистрированной в Белизе.

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