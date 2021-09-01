Верховный суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена Дмитрия Потапенко. Его акции «Яндекса» и Сбербанка признали иностранными активами

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Верховный суд России отменил регистрацию на выборах в Госдуму кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко, сообщает «Интерфакс».

Иск был подан Центризбиркомом в связи с информацией о наличии у некоторых кандидатов, в том числе Потапенко, иностранных финансовых инструментов. Как рассказывал сам Потапенко, речь шла о принадлежащих ему акциях «Яндекса» и Сбербанка, купленных через брокеров.

Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже, а ценные бумаги «Яндекса» — на NASDAQ. Как писал «Коммерсант», участникам праймериз «Единой России» говорили, что акции «Яндекса» подпадают под понятие иностранных финансовых инструментов. По российским законам, кандидаты перед выдвижением должны, в числе прочего, провести «отчуждение иностранных финансовых инструментов».

Первым кандидатом, снятым с нынешних выборов в Госдуму за владение иностранными активами, стал директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин. В июле ЦИК исключил его из федерального списка КПРФ на основе данных Генпрокуратуры о том, что он владеет акциями компании Bonto, зарегистрированной в Белизе.

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