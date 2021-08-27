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Центризбирком (ЦИК) решил направить в Верховый суд иски о снятии с выборов в Госдуму семи кандидатов от Партии роста и РПСС, владеющих иностранными активами, пишет «Коммерсант». Такой же иск может быть подан и в отношении кандидатов от партии «Яблоко», сообщил источник издания.

ЦИК приступил к снятию кандидатов с иностранными активами после получения результатов соответствующей проверки Центробанка. Ранее на основе этого отчета партии «Яблоко», «Новые люди» и ЛДПР уже сняли с выборов восемь кандидатов. У некоторых из них были единичные акции Apple, Pfizer и Intel. Через суд ЦИК планирует снять тех, кто не согласен с результатами проверки и не хочет сниматься с выборов сам или по решению партии.

Кандидат от РПСС Дмитрий Потапенко — один из тех, кого ЦИК хочет снять с выборов через суд — заявил, что ознакомился с отчетом Центробанка. По его словам, там есть представители почти всех партий, в том числе «Единой России». «Насколько я понимаю, люди работали через российские брокерские конторы и никаких зарубежных счетов у них нет. Как будет в этой ситуации действовать ЦИК, не очень понятно», — сказал Потапенко.

У него самого в качестве иностранных активов фигурируют акции «Яндекса» и Сбербанка. Получается, что иностранными активами могут быть признаны даже акции любых российских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах, недоумевает Потапенко.

Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже, а ценные бумаги «Яндекса» — на NASDAQ. Как пишет «Коммерсант», эти активы попадают под понятие иностранных финансовых инструментов, как и акции иностранных компаний в инвестиционных портфелях российских банков.

Первым кандидатом, снятым с нынешних выборов в Госдуму за владение иностранными активами, стал директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин. В июле ЦИК исключил его из федерального списка КПРФ на основе данных Генпрокуратуры о том, что он владеет акциями компании Bonto, зарегистрированной в Белизе.

По закону перед выдвижением на выборы кандидаты должны закрыть иностранные счета, перестать хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, и «осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов».

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