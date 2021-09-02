Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов, забитых за национальную команду.

Вечером 1 сентября в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года футболист забил два мяча в ворота сборной Ирландии; в итоге Португалия выиграла со счетом 2:1. Эти голы стали для Роналду 110-м и 111-м за национальную сборную.

Ранее лучшим бомбардиром в истории на уровне национальных команд считался иранский нападающий Али Даеи. В период с 1993-го по 2006 год он забил за сборную Ирана 109 мячей.

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