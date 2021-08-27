Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед»

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Португальский нападающий Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный инстаграм клуба.

«Добро пожаловать домой, Криштиану», — говорится в сообщении.

Детали контракта Роналду и сумма трансфера пока неясны. По информации The Telegraph, «МЮ» предлагал «Ювентусу» за переход форварда 25 миллионов долларов.

В последние дни СМИ активно обсуждали возможность перехода Роналду в «Манчестер Сити», принципиального соперника «Юнайтед». Сообщалось, что футболист и клуб уже договорились об условиях контракта.

Криштиану Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» в начале своей карьеры с 2003 по 2009 год. За это время клуб выиграл Лигу чемпионов и три чемпионата Англии.

В «Ювентусе» Роналду провел последние три сезона. С этим клубом он дважды выиграл чемпионат Италии.

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