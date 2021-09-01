Российский суд постановил ограничить работу интернет-магазина iHerb

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Центральный районный суд Барнаула в Алтайском крае объявил информацию, опубликованную на сайте американского интернет-магазина по продаже биологически активных добавок (БАД), запрещенной в России.

Суд вынес такое решение 24 августа, удовлетворив иск прокуратуры, следует из карточки дела на сайте суда. Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать. Если решение вступит в силу, операторы будут должны ограничить доступ к доменному имени третьего уровня ru.iherb.com, сказано в материалах суда.

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на источник, прокуратура подала иск после обращения Алтайской общественной организации потребителей .

Исполнительный директор организации Николай Якушев заявил, что iHerb продает на своем сайте товары, содержащие наркотические и психотропные вещества, гомеопатические препараты под видом БАДов без регистрационных удостоверений, а также специальное питание для спортсменов без специального разрешения Минспорта РФ.

Всего «Народный контроль» обнаружил на сайте iHerb более 2000 позиций, нарушающих российские законы, но в исковое заявление прокуратуры вошли не все претензии.

В 2020 году Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца iHerb удалить мобильное приложение интернет-магазина для российских пользователей. Такое решение приняли после обращения прокуратуры, которая заявила, что интернет-магазин продает товары, которые содержат «консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов».

По данным Similarweb, на Россию приходится больше всего пользователей iHerb (около 20% от общего числа посетителей).

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