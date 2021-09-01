Российский суд постановил ограничить работу интернет-магазина iHerb
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Центральный районный суд Барнаула в Алтайском крае объявил информацию, опубликованную на сайте американского интернет-магазина iHerb по продаже биологически активных добавок (БАД), запрещенной в России.
Суд вынес такое решение 24 августа, удовлетворив иск прокуратуры, следует из карточки дела на сайте суда. Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать. Если решение вступит в силу, операторы будут должны ограничить доступ к доменному имени третьего уровня ru.iherb.com, сказано в материалах суда.
Как пишут «Ведомости», ссылаясь на источник, прокуратура подала иск после обращения Алтайской общественной организации потребителей «Народный контроль».
Исполнительный директор организации Николай Якушев заявил, что iHerb продает на своем сайте товары, содержащие наркотические и психотропные вещества, гомеопатические препараты под видом БАДов без регистрационных удостоверений, а также специальное питание для спортсменов без специального разрешения Минспорта РФ.
Всего «Народный контроль» обнаружил на сайте iHerb более 2000 позиций, нарушающих российские законы, но в исковое заявление прокуратуры вошли не все претензии.
В 2020 году Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца iHerb удалить мобильное приложение интернет-магазина для российских пользователей. Такое решение приняли после обращения прокуратуры, которая заявила, что интернет-магазин продает товары, которые содержат «консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов».
По данным Similarweb, на Россию приходится больше всего пользователей iHerb (около 20% от общего числа посетителей).