Суд постановил удалить приложение iHerb для российских пользователей

Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей, сообщает «Интерфакс».

Решение суд принял «в связи с размещением информации о небезопасных БАДах», в том числе для детей.

Иск подала прокуратура, по данным которой в продукции iHerb «содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов».

Также магазин iHerb «предлагал незарегистрированные на территории РФ гомеопатические лекарственные препараты, в том числе, под видом БАДов», пишет «Интерфакс».

На момент публикации новости приложение было доступно в AppStore и Google Play.

Это уже третье за три года решение ульяновского суда, касающееся магазина iHerb. В 2016-м суд постановил заблокировать сайт магазина за продажу санкционных товаров, в 2019-м — удалить приложение из-за нескольких не сертифицированных в России БАДов и пищевых добавок. В обоих случаях решения впоследствии отменили.