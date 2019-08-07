Суд отменил решение о блокировке магазина iHerb

Ульяновский областной суд отменил решение суда первой инстанции о блокировке приложения американского магазина в AppStore и Play Market.

Решение было отменено из-за процессуальных нарушений: в частности, компания Google (владелец Play Market) формально не была уведомлена о рассмотрении дела судом первой инстанции. Дело отправили на новое рассмотрение.

Иск к iHerb, из-за которого в феврале 2019 года было решение о блокировке приложений, был связан с продажей нескольких БАДов и пищевых добавок, не сертифицированных в России. Его подал директор «Союза производителей БАД к пище» Александр Жестков.

В 2016 году сайт iHerb блокировался по требованию Роскомнадзора из-за предложений продажи санкционных товаров — в частности, ягод из США. После удаления вызвавших претензии ведомства страниц доступ к сайту был восстановлен.