Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим и сотрудникам МВД. Деньги перечислят в сентябре

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Президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате 15 тысяч рублей военнослужащим, а также сотрудникам МВД, прокуратуры, Росгвардии, ФСИН и некоторых других федеральных госорганов.

Выплаты, следует из документов, планируется провести в сентябре.

С предложением о разовой выплате пенсионерам и военным Путин выступил 22 августа на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России». Позже Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей также полицейским, курсантам и сотрудникам некоторых других силовых структур. На выплаты пенсионерам и военным планируется потратить около 500 миллиардов рублей.

Указ о выплатах пенсионерам был подписан 24 августа. По 10 тысяч рублей пенсионерам обещают перечислить на карты 2 сентября.

17, 18 и 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы разного уровня, в том числе нового созыва Госдумы.

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