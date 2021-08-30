Власти Китая запретили детям играть в видеоигры в будние дни
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Власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние могут тратить на видеоигры. Соответствующий пресс-релиз опубликовало Главное управление печати и публикаций КНР.
Теперь детям разрешено играть только один час вечером в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни. Вне этих интервалов онлайн-платформам запрещено предоставляют услуги детям.
Чтобы проверять возраст пользователей, при регистрации в играх у них должны в обязательном порядке требовать указывать реальные имена и номер телефона.
До сих пор подросткам разрешалось играть полтора часа в день в будни и три часа в день в выходные.
Власти Китая полагают, что видеоигры вызывают зависимость у детей, поэтому уже на протяжении последних нескольких лет регулярно ужесточают доступ к ним.
В начале августа, после того как в одном из государственных СМИ назвали игры «духовным опиумом», крупнейший издатель видеоигр в стране Tencent добровольно запретил детям тратить деньги на внутриигровые покупки.