Власти Китая запретили детям играть в видеоигры в будние дни

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Власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние могут тратить на видеоигры. Соответствующий пресс-релиз опубликовало Главное управление печати и публикаций КНР.

Теперь детям разрешено играть только один час вечером в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни. Вне этих интервалов онлайн-платформам запрещено предоставляют услуги детям.

Чтобы проверять возраст пользователей, при регистрации в играх у них должны в обязательном порядке требовать указывать реальные имена и номер телефона.

До сих пор подросткам разрешалось играть полтора часа в день в будни и три часа в день в выходные.

Власти Китая полагают, что видеоигры вызывают зависимость у детей, поэтому уже на протяжении последних нескольких лет регулярно ужесточают доступ к ним.

В начале августа, после того как в одном из государственных СМИ назвали игры «духовным опиумом», крупнейший издатель видеоигр в стране Tencent добровольно запретил детям тратить деньги на внутриигровые покупки.

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