Посетители интернет-кафе в Пекине играют в онлайн-игры, 25 сентября 2009 года Nelson Ching / Bloomberg / Getty Images

В Китае запретили несовершеннолетним проводить за видеоиграми больше полутора часов в день по будням и трех часов в день по выходным. Также для них ввели запрет на игры с 10 часов вечера до восьми часов утра. Многие издания назвали такие правила комендантским часом.

Китайские власти также ограничили сумму денег, которую несовершеннолетние могут перевести на свои счета в онлайн-играх. Геймеры в возрасте от 8 до 16 лет могут пополнять счет только на 200 юаней (29 долларов) в месяц, максимальная ежемесячная сумма для игроков от 16 до 18 лет составит 400 юаней (57 долларов).

Кроме того, в Китае введут возрастной рейтинг видеоигр и ужесточат правила идентификации игроков. Уже сейчас жители Китая обязаны называть свои настоящие имена и номера телефонов для регистрации учетных записей, но власти обеспокоены тем, что дети и подростки зачастую тайно используют для этого телефоны родителей.

О новых правилах 5 ноября сообщило государственное информагентство Китая «Синьхуа» со ссылкой на Главное управление по делам прессы и издательств. По словам представителя ведомства, ограничения направлены на то, чтобы у детей и подростков не развивалась зависимость от видеоигр. Следить за соблюдением запретов обязаны как родители, так и компании-разработчики, которым в противном случае грозит наказание вплоть до лишения лицензий.

Дэниел Ахмад — аналитик компании Niko Partners, занимающейся исследованиями азиатского рынка видеоигр, — заявил The New York Times, что ограничения, скорее всего, приведут к падению выручки разработчиков и издателей видеоигр. «Они должны очень внимательно относиться к содержанию своих игр», — сказал Ахмад. Он также отметил, что на данный момент китайский рынок видеоигр является одним из самых зарегулированных в мире.

Власти Китая уже не первый год пытаются снизить популярность видеоигр среди детей и подростков. Первые ограничения были установлены еще в 2007 году, однако они не касались мобильных игр. В 2017 году государственные СМИ раскритиковали популярную в Китае мобильную игру , назвав ее «наркотиком» для подростков. После этого, летом 2017-го разработчик игры Tencent позволил геймерам до 12 лет играть только один час в день, от 12 до 18 лет — два часа в день. Позднее компания также ввела ограничения на игровые расходы для детей и подростков и даже начала тестировать систему распознавания несовершеннолетних по лицу.

Несмотря на уступки Tencent и других разработчиков игр, власти продолжили ограничивать рынок. В частности, в августе 2018 года глава КНР Си Цзиньпин потребовал от властей приложить усилия для борьбы с близорукостью, которая стала распространяться среди детей и подростков (плохое зрение в Китае имеют около 37% младших школьников и почти 70% студентов). Министерство образования назвало одной из основных причин близорукости интенсивное использование мобильных телефонов и компьютеров — и объявило о планах ввести возрастной рейтинг для видеоигр и ограничить их число (поэтому нынешние правила не стали сюрпризом для рынка).

Одновременно с этим Главное управление по делам прессы и издательств приостановило выдачу лицензий на новые видеоигры, из-за чего разработчики не могли выпустить их на китайский рынок. «Заморозка» лицензий продлилась с марта по декабрь 2018 года. На ее фоне акции Tencent в 2018 году упали на 23%, компания потеряла более 120 миллиардов долларов рыночной стоимости (в 2019 году акции Tencent снова начали расти). По данным исследовательской компании Newzoo, из-за ограничений правительства китайский рынок видеоигр, который в 2015-2018 годах был крупнейшим в мире по доходам, в 2019 году уступит первое место американскому.

Ольга Корелина