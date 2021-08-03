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Китайская компания Tencent, крупнейший издатель видеоигр в мире, объявила, что ограничит максимальное время, которое несовершеннолетние смогут тратить на ее игры.

Предполагается, что подросткам можно будет играть в онлайн-игры в будни не более часа в день. Помимо этого, детям до 12 лет Tencent запретит тратить деньги на внутриигровые покупки.

Такое решение в компании приняли через несколько часов после того, как в государственном издании Economic Information Daily вышла статья с критикой индустрии видеоигр. В статье игры были названы «духовным опиумом», а также высказывались опасения, что у несовершеннолетних возникает зависимость от игр.

В статье отдельно упоминалась игра Honor of Kings от Tencent — по данным издания, она особенно популярна среди школьников, и они играют в нее до восьми часов в день.

После выхода статьи акции крупнейших китайских производителей видеоигр на торгах в Шанхае и Гонконге подешевели на 5-10%.

Tencent — крупнейший издатель видеоигр в мире.

Власти Китая уже несколько лет борются против того, чтобы подростки много играли в видеоигры. К Honor of Kings они впервые предъявили претензии еще в 2017 году — тогда Tencent была вынуждена ограничить игровое время для подростков двумя часами.

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