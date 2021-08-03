Крупнейший издатель игр в Китае запретит подросткам играть больше часа в день — после того как в государственном СМИ игры назвали «духовным опиумом»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Китайская компания Tencent, крупнейший издатель видеоигр в мире, объявила, что ограничит максимальное время, которое несовершеннолетние смогут тратить на ее игры.
Предполагается, что подросткам можно будет играть в онлайн-игры в будни не более часа в день. Помимо этого, детям до 12 лет Tencent запретит тратить деньги на внутриигровые покупки.
Такое решение в компании приняли через несколько часов после того, как в государственном издании Economic Information Daily вышла статья с критикой индустрии видеоигр. В статье игры были названы «духовным опиумом», а также высказывались опасения, что у несовершеннолетних возникает зависимость от игр.
В статье отдельно упоминалась игра Honor of Kings от Tencent — по данным издания, она особенно популярна среди школьников, и они играют в нее до восьми часов в день.
После выхода статьи акции крупнейших китайских производителей видеоигр на торгах в Шанхае и Гонконге подешевели на 5-10%.
Tencent — крупнейший издатель видеоигр в мире.
Власти Китая уже несколько лет борются против того, чтобы подростки много играли в видеоигры. К Honor of Kings они впервые предъявили претензии еще в 2017 году — тогда Tencent была вынуждена ограничить игровое время для подростков двумя часами.