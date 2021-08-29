В Кабуле произошел новый взрыв спустя три дня после теракта, в котором погибли более 200 человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В районе аэропорта Кабула днем 29 августа произошел мощный взрыв, сообщил телеканал «Аль-Арабия». В соцсетях публикуют видеозаписи последствий взрыва: над домами поднимается черный дым.

Представитель Минздрава Афганистана подтвердил BBC News, что в районе аэропорта произошел взрыв.

Источник РИА Новости сообщил, что взрыв произошел в результате ракетного удара. Собеседник BBC News в Минздраве сказал, что ракета попала в жилой дом.

Есть ли погибшие и раненые, пока неизвестно.

26 августа возле аэропорта Кабула произошли несколько взрывов, из-за чего погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военных. Террористическая организация « » взяла на себя ответственность за теракт. Президент США Джо Байден распорядился подготовить удары по лидерам и объектам террористов.

После теракта у аэропорта Джо Байден предупредил, что в Кабуле возможны новые атаки террористов. 28 августа американский президент заявил, что, по данным командования США, новое нападение может произойти в течение 24-36 часов.

Читайте также

Около аэропорта Кабула произошли два взрыва. Погибли более 200 человек ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт. Джо Байден приказал атаковать террористов

Читайте также

Около аэропорта Кабула произошли два взрыва. Погибли более 200 человек ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт. Джо Байден приказал атаковать террористов