В Кабуле произошел новый взрыв спустя три дня после теракта, в котором погибли более 200 человек
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В районе аэропорта Кабула днем 29 августа произошел мощный взрыв, сообщил телеканал «Аль-Арабия». В соцсетях публикуют видеозаписи последствий взрыва: над домами поднимается черный дым.
Представитель Минздрава Афганистана подтвердил BBC News, что в районе аэропорта произошел взрыв.
Источник РИА Новости сообщил, что взрыв произошел в результате ракетного удара. Собеседник BBC News в Минздраве сказал, что ракета попала в жилой дом.
Есть ли погибшие и раненые, пока неизвестно.
26 августа возле аэропорта Кабула произошли несколько взрывов, из-за чего погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военных. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт. Президент США Джо Байден распорядился подготовить удары по лидерам и объектам террористов.
После теракта у аэропорта Джо Байден предупредил, что в Кабуле возможны новые атаки террористов. 28 августа американский президент заявил, что, по данным командования США, новое нападение может произойти в течение 24-36 часов.