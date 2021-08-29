Центробанк Афганистана запретил снимать со счетов больше 200 долларов в неделю

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Центральный банк Афганистана потребовал, чтобы все банки страны временно установили лимит на снятие денег с личных счетов клиентов — не более 200 долларов в неделю, говорится в директиве ЦБ, которую цитирует издание The Khaama Press.

В директиве сказано, что такое решение приняли на фоне трудностей, возникших в Афганистане. ЦБ предписал всем частным банкам страны возобновить работу и отметил, что клиенты могут осуществлять электронные переводы средств.

Директива вышла спустя несколько часов после того, как сотни людей вышли на улицы Кабула, протестуя против закрытия банков и пунктов обмена валюты. Участники демонстрации просили, чтобы им выдали хотя бы часть денег.

Банки Кабула перестали работать 15 августа после того, как город заняли боевики движения . Участники движения ранее объявили, что все банки возобновят работу 25 августа, но многие так и остались закрыты.

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