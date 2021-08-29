Центробанк Афганистана запретил снимать со счетов больше 200 долларов в неделю
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Центральный банк Афганистана потребовал, чтобы все банки страны временно установили лимит на снятие денег с личных счетов клиентов — не более 200 долларов в неделю, говорится в директиве ЦБ, которую цитирует издание The Khaama Press.
В директиве сказано, что такое решение приняли на фоне трудностей, возникших в Афганистане. ЦБ предписал всем частным банкам страны возобновить работу и отметил, что клиенты могут осуществлять электронные переводы средств.
Директива вышла спустя несколько часов после того, как сотни людей вышли на улицы Кабула, протестуя против закрытия банков и пунктов обмена валюты. Участники демонстрации просили, чтобы им выдали хотя бы часть денег.
Банки Кабула перестали работать 15 августа после того, как город заняли боевики движения «Талибан». Участники движения ранее объявили, что все банки возобновят работу 25 августа, но многие так и остались закрыты.