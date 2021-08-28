Полиция задержала 49 человек после массовой драки в центре Москвы

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В Москве задержали 49 человек после массовой драки в центре города, сообщили РБК в столичном управлении МВД.

Накануне в полицию поступило сообщение о конфликте на Бауманской улице, который перерос в драку. Сколько человек в ней участвовали, не уточняется. По данным МВД, они разбежались до прибытия полицейских.

«Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев, полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек», — заявили в пресс-службе МВД.

На 15 задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). С остальными провели профилактическую беседу. Информации о пострадавших нет.

По словам источника ТАСС, в драке принимали участие выходцы из Средней Азии. После нее были задержаны, в частности, 12 граждан Кыргызстана, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана.

28 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последнее время в городе произошло несколько «серьезных правонарушений» с участием мигрантов, в том числе массовых драк. В связи с этим полиция провела «жесткие рейды», возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 иностранцев, 17,5 тысячам запрещен въезд в Россию. «Таким гостям мы не рады», — заявил Собянин.

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