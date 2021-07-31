В московском «Ашане» 20 иностранцев устроили драку со стрельбой. Полиция завела дело о хулиганстве

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В Москве в магазине «Ашан» на Верхней Красносельской улице произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в конфликте участвовали около 20 человек, предположительно, иностранцы. Один из них применил оружие, как уточняет РЕН ТВ, это был травматический пистолет. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Участников драки задержали (по данным РЕН ТВ, задержанных было более 30 человек) и доставили в местный отдел полиции.

По факту инцидента возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

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