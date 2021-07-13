Мигранты устроили массовую драку в московских Кузьминках. Есть раненые и задержанные

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Полиция задержала 20 участников массовой драки, произошедшей вечером 12 июля в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы, пишут ТАСС и «Интерфакс».

Драку на Зеленодольской улице возле станции метро «Кузьминки» устроили трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии. По данным информагентств, в ней участвовали не менее 50 человек. Причина конфликта выясняется.

Во время драки ее участники выбегали на проезжую часть, создавая помехи для автомобилей и пешеходов, рассказали в полиции. Видео очевидцев драки опубликовали Mash, Baza и Life Shot.

В результате конфликта несколько человек получили ножевые ранения, их доставили в больницу.