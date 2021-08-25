СК России возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма

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Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 358 УК (Экоцид) из-за Крыма после его присоединения к России.

СК заявил, что «неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией» решили «причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крыма путем перекрытия Северо-Крымского канала». С 26 апреля 2014 года подача воды по нему прекратилась в результате строительства дамбы в Херсонской области.

В результате недостатка водоснабжения началось истощение сельскохозяйственных земель и повышение солености залива Сиваш, который отделяет Крым от Херсонской области, началось сокращение популяций животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Кроме того, ухудшилось качество питьевой воды в Крыму, заявил СК.

Статья 358 УК РФ подразумевает под экоцидом массовое уничтожение животных и растений, отравление воздуха или воды, а также иные действия, способные вызвать экологическую катастрофу. Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Как отмечает «Медиазона», раньше про уголовные дела по статье об экоциде в России не сообщалось.

В конце июля Россия обратилась в ЕСПЧ с первой межгосударственной жалобой на другое государство — Украину. Москва возложила на Киев ответственность за гибель мирного населения Донбасса, и водную блокаду Крыма.

Это обращение последовало вскоре после того, как президент России Владимир Путин согласился передать Генпрокуратуре полномочия по представлению интересов России в ЕСПЧ и других международных судах. Раньше эти функции были возложены на Минюст.

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