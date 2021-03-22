РБК: Путин согласился передать Генпрокуратуре функции представителя в ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин согласился передать Генпрокуратуре полномочия по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах.

Как сообщает РБК, генпрокурор России Игорь Краснов написал президенту письмо с таким предложением, а Владимир Путин оставил на письме резолюцию «согласен».

В своем обращении генпрокурор отметил, что российские и иностранные предприниматели, в том числе бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и украинские миллиардеры Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, а также «отдельные государства» проводят «юридическую агрессию против нашего государства».

Краснов также указал, что в ЕСПЧ поступают жалобы против России «со ссылкой на события на юго-востоке Украины». Кроме того, сохраняется «непростая ситуация» с расследованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российских спортсменов и организаций, что «требует безотлагательных мер».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РБК, что не видел письма Краснова. В Генпрокуратуре и Минюсте это пока не комментировали.

Россию в Европейском суде по правам человека представляет заместитель министра юстиции РФ. С 2017 года этот пост занимает Михаил Гальперин.