Рейтинг богатейших россиянок возглавила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Forbes оценил ее состояние в 13 миллиардов долларов

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Основательница и генеральный директор онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг самых богатых женщин России, ежегодно составляемый журналом Forbes.

По оценкам издания, ее состояние выросло до рекордных 13 миллиардов долларов (годом ранее Forbes оценивал состояние Бакальчук в 1,2 миллиарда долларов).

Второе место заняла лидер прошлогоднего рейтинга, глава Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние в десять раз меньше, чем у Бакальчук — 1,3 миллиарда долларов.

Тройку лидеров с аналогичным состоянием в 1,3 миллиарда долларов замыкает Лидия Михайлова — бывшая жена основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева, которая вместе с сыновьями Сергеем и Евгением владеет 88% компании экс-супруга.

На четвертом месте — Екатерина Федун, дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна. Ее активы, полученные от отца, Forbes оценил в 900 миллионов долларов.

На пятом месте в рейтинге Forbes дебютировала Валентина Шнайдер, мать основателей крупнейшей в России сети дискаунтеров «Светофор». Ее состояние оценивается в 650 миллионов долларов.

Также новичками рейтинга Forbes 2021 года стали замглавы «Сусуманзолото» Любовь Герасимова (22-е место, 250 миллионов долларов), совладелица группы «Эвалар» Лариса Прокофьева (24-е место, 250 миллионов долларов), а также владелица компании «Колыманефтепродукт» и депутат городской думы Магадана Федосья Суханкина (25-е место, 250 миллионов долларов).

«Совокупное состояние участниц рейтинга выросло за год с 10,7 миллиарда до 25,3 миллиарда долларов. В значительной степени этот прирост связан с переоценкой состояния лидера рейтинга, но благодаря удачной рыночной конъюнктуре увеличились капиталы почти всех участниц списка», — пишет издание.

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