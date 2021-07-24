Украина ввела санкции против Wildberries и самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук. В онлайн-магазине нашли футболки с Путиным и форму российской армии

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Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

23 июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении крупнейшего российского онлайн-магазина Wildberries. Под санкции попали юридические лица Wildberries в России, Украине, Беларуси, Польше, Казахстане, Киргизии и Армении. Согласно приложению к указу Зеленского, украинские власти, в частности, заблокируют активы Wildberries, запретят транзит ресурсов через территорию Украины, будут мешать выводу из Украины капиталов, технологий и прав на интеллектуальную собственность.

24 июля, как пишет ТАСС, Wildberries продолжал продавать товары в Украине. В украинском отделении компании заявили агентству, что «не уполномочены давать каких-либо комментариев по данному вопросу».

Санкции ввели из-за продажи «российской пропаганды» и российской военной формы, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. «Ретейлер из РФ, который в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries», — написал министр в своем телеграм-канале. Он добавил, что «антиукраинским тезисам, книгам и рассказам нет места в Украине».

Под санкции попали основатели Wildberries, Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав. Помимо них в санкционный пакет вошли директор по развитию информационных технологий Wildberries Андрей Ревяшко и руководитель направления «Книги» в Wildberries Алексей Кузменко. Власти Украины решили заблокировать их активы в Украине, им запретили выводить активы из страны, а исполнение экономических и финансовых обязательств приостановили. Также возможны «иные санкции», суть которых не раскрывается. Ограничения ввели сроком на три года по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Wildberries начал работать в Украине осенью 2020 года — и сразу же столкнулся с критикой своих товаров. В сентябре 2020 года директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко сообщил, что жители Украины «получат доступ к широкому ассортименту товаров от десятков тысяч брендов», а в стране откроют 800 партнерских пунктов выдачи заказов. Спустя пару дней после этого министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести санкции против Wildberries. На сайте онлайн-магазина, как сообщал УНИАН, нашли футболки с портретами президента России Владимира Путина, одежду с символикой полиции и ВДВ России. В Госкомтелерадио Украины отмечали, что ретейлер продает «значительное количество книг ярко выраженного антиукраинского содержания».

Татьяна Бакальчук — самая богатая женщина России. В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, который формируют в реальном времени, она занимает 175-е место с состоянием 13,1 миллиарда долларов. В 2020 году российский Forbes поставил Бакальчук на второе место в рейтинге богатейших женщин России, а в 2021 году — на первое место в рейтинге богатейших россиянок, заработавших свое состояние самостоятельно.

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