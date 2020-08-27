Журнал Forbes представил очередной ежегодный рейтинг 25 самых богатых женщин России. В нем появились две новые участницы.

Впервые в рейтинге — и сразу на третьей строчке — оказалась дочь акционера нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина, которая получила от отца часть акций «Лукойла». Forbes оценил ее состояние в 700 миллионов долларов. 31-летняя Екатерина Федун также стала самой молодой участницей рейтинга.

Еще один новичок в рейтинге — вдова и наследница умершего в 2019 году владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана Людмила. По подсчетам Forbes, состояние Людмилы Коган составляет 350 миллионов долларов. Она заняла 13-ю строчку рейтинга.

Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, стали глава Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина (1-е место, состояние 1,3 миллиарда долларов) и основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (2-е место, состояние 1,2 миллиарда долларов).

Четвертое место в рейтинге заняла жена миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна, которая вместе с мужем владеет часть акций крупнейшего российской страховщика — группы «Согаз». Forbes оценил состояние Татьяны Ковальчук в 600 миллионов долларов.

Таким же состоянием, по подсчетам Forbes, владеет бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена, которая попала в рейтинг богатейших россиянок благодаря выплатам бывшего супруга по мировому соглашению.