Airbnb предоставит бесплатное жилье 20 тысячам беженцев из Афганистана

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24 августа сервис аренды частного жилья Airbnb начал предоставлять беженцам из Афганистана бесплатное жилье по всему миру, сообщил в твиттере гендиректор компании Брайан Чески.

«Перемещение и переселение афганских беженцев в США и другие страны — один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени. Мы чувствуем ответственность за то, чтобы сделать шаг вперед», — заявил глава Airbnb.

За проживание беженцев будет платить компания Airbnb, но, как отметил Брайан Чески, размещение беженцев стало возможным благодаря великодушию владельцев жилья. Чески призвал всех, кто готов принять семью беженцев, связаться с ним.

«Я надеюсь, что это вдохновит других бизнес-лидеров поступить так же. Нельзя терять время», — добавил глава Airbnb.

15 августа участники движения захватили Кабул и взяли под свой контроль почти всю территорию Афганистана. Тысячи людей пытаются покинуть страну через аэропорт Кабула, откуда вылетают только военные самолеты.

По оценке агентства ООН по делам беженцев, с января по июль 2021 года (более поздних данных нет) в Афганистане свои дома вынужденно покинули 3,5 миллиона человек. Большая часть беженцев — 2,6 миллиона человек — уехала из Афганистана.

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