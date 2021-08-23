В аэропорту Кабула произошла перестрелка. Один военнослужащий погиб

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Возле одного из пунктов пропуска в аэропорт Кабула произошла стрельба, сообщили в твиттере вооруженные силы Германии (бундесвер).

Перестрелка произошла около четырех часов утра по местному времени. В ней участвовали с одной стороны «неизвестные нападавшие», с другой — бойцы . Один из них погиб, еще три человека получили ранения.

В перестрелке также участвовали американские и немецкие военные, никто из них не пострадал. Причина стрельбы и ее инициаторы не уточняются.

С тех пор как 15 августа боевики движения вернули себе власть в Афганистане, единственным способом покинуть страну остается аэропорт Кабула. Его охраняют силы НАТО, оттуда эвакуируют граждан западных стран и афганцев, которые им помогали.

Возле ворот в аэропорт собрались, по оценке правозащитников, около 10 тысяч человек, пытающихся улететь за границу. Некоторые из них цеплялись за шасси эвакуационных рейсов. Военнослужащие применяли слезоточивый газ и стреляли в воздух, чтобы сдержать толпу.

За неделю после взятия власти талибами из-за давки и паники в районе аэропорта Кабула погибли не меньше 20 человек.