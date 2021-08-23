Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова. В Чечне в его честь уже названы сотни объектов

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Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чечни . Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ подписан в 70-летнюю годовщину со дня рождения Ахмата Кадырова.

Весной 2021 года в Чечне прошло голосование о том, в честь кого стоит назвать аэропорт Грозного. Его организовала Общественная палата Чечни. Почти 90% голосов было отдано за имя Ахмата Кадырова, сообщили организаторы.

Имя Ахмата Кадырова в Чечне носят более 300 улиц, школы и детские сады во многих городах. В честь первого президента было переименовано его родовое село. В Грозном именем Ахмата Кадырова названа главная площадь, проспект, мечеть, парк и другие объекты. Также его имя присвоено чеченскому полку Росгвардии и футбольному клубу «Ахмат», который раньше назывался «Терек».

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