«Русская служба Би-би-си» обнаружила в Чечне 346 улиц, названных в честь Кадырова и его родственников

В городах и селах Чечни в общей сложности 346 улиц названы в честь главы региона Рамзана Кадырова и его родственников. Такие подсчеты провела «Русская служба Би-би-си».

Как пишет издание, количество улиц, названных в честь Кадыровых, в том или ином населенном пункте зависит от его географического положения: чем ближе он находится к родовым селам, тем больше там таких улиц.

Например, в Ножай-Юртовском районе на юге республики, откуда родом тейп Кадыровых, улицы с их фамилией есть в 48 из 53 населенных пунктов, а в Шелковском районе на северо-востоке Чечни всего четыре таких улицы на 25 сел и хуторов.

Чаще всего улицы названы в честь отца нынешнего главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, на втором месте по популярности — сам Рамзан Кадыров, затем идут его мать и дедушка.

Родственники Кадырова часто занимают высокопоставленные посты в руководстве Чечни. В 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что родственники Кадырова составляют 30% из полутора сотен самых влиятельных чиновников региона.

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