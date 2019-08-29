Родное село Кадырова переименовали в Ахмат-Юрт

Село Центарой (Хоси-Юрт), где жил первый президент Чечни , переименовано в Ахмат-Юрт. Об этом свидетельствует распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров еще 26 августа сообщил, что Медведев подписал распоряжении о переименовании Центароя в Ахмат-Юрт, но официально документ был опубликован только 29 августа.

С предложением переименовать родное село Ахмата Кадырова в Ахмат-Юрт в мае 2019 года выступил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Спустя два дня сход жителей села одобрил это предложение.

Имя Ахмата Кадырова носят улицы, школы и детские сады во многих городах Чечни. В Грозном в честь него названа главная площадь, проспект, мечеть, парк, суворовское училище и гимназия. Также имя Ахмата Кадырова носит чеченский полк Росгвардии и футбольный клуб «Ахмат», раньше называвшийся «Терек».