Жители родного села Ахмата Кадырова согласились переименовать его в Ахмат-Юрт

Сход жителей села Центарой (Хоси-Юрт), где жил первый президент Чечни Ахмат Кадыров, одобрил переименование населенного пункта в Ахмат-Юрт. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Общественную палату Чечни.

Участники схода единогласно выступили за переименование Центароя в Ахмат-Юрт, утверждает Общественная палата (сколько людей участвовали в сходе, не сообщается). Теперь жители села направят просьбу о смене названия в органы власти Чечни.

С предложением переименовать родное село Ахмата Кадырова на Ахмат-Юрт 19 мая выступил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. «Воистину, Родина Героя достойна носить его имя», — написал Даудов в инстаграме.

Ахмат Кадыров с 2000 года был главой временной администрации Чечни, с 2003 года — президентом республики. Погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Посмертно получил звание Героя России.

Имя Ахмата Кадырова носят центральные улицы, школы и детские сады во многих городах Чечни. В Грозном его именем названа главная площадь, проспект, сквер, парк культуры и отдыха, суворовское училище и гимназия. Имя Ахмата Кадырова присвоено мечети «Сердце Чечни» и чеченскому полку Росгвардии. Кроме того, в честь первого президента Чечни был переименован футбольный клуб «Ахмат», ранее носивший название «Терек».

Читайте также Жителям родового села Кадырова приказали снести свои дома для расширения парка