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Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт встречать Ангелу Меркель

Источник: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ему не позволили присутствовать на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель в аэропорту Борисполь.

Как написал Кличко в телеграме, он по протоколу как мэр столицы Украины должен был встречать Меркель, как уже делал во время предыдущих визитов канцлера ФРГ в Киев. «Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра — впервые», — написал Кличко.

Виталий Кличко возглавляет Киевскую городскую государственную администрацию с июня 2014 года. Неоднократно появлялись сообщения, что Кличко может лишиться этого поста. Такая возможность, в частности, обсуждалась после того, как Кличко 20 августа вызвали на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В администрации президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз заявили, что Кличко не собираются отправлять в отставку, а вызов на заседание был связан с другим вопросом.

Ангела Меркель посетит Киев 22 августа. До этого она 20 августа побывала в Москве, где встретилась в президентом РФ Владимиром Путиным. Для Меркель это скорее всего последние визиты в должности канцлера, после сентябрьских выборов она покинет этот пост.

Чем занималась Меркель в Москве

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