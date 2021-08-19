Берлин куражится, а доказательств беспардонных обвинений нет МИД РФ перед визитом Меркель в Москву выпустил заявление об отравлении Навального. Вот его краткий пересказ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

20 августа — год с момента . Запад возвел это происшествие до уровня международного инцидента, Россию бездоказательно обвинили в применении боевого отравляющего вещества. Последний год доказывает, что Германия и ее союзники устроили провокацию против России. С первых часов западные и связанные с ними российские издания голословно утверждали, что блогера отравили спецслужбы России. Уже 2 сентября 2020 года власти ФРГ безапелляционно заявили, что Россия виновна в отравлении (доказательств беспардонных обвинений до сих пор нет). Все строится на заключениях военных экспертов, которые еще один-два года назад не могли обнаружить «Новичков». Крайне показательна линия ФРГ, не ответившей на восемь обращений Генпрокуратуры РФ — Берлин куражится, играя с Москвой в бюрократический пинг-понг. В засекретили все данные о веществе, которое якобы обнаружили в биологических материалах блогера. Это напоминает судорожные попытки запутать следы. Омские медики подобных веществ . Мы не знаем, появились ли следы «Новичка» во время его перелета в Германию. В самолете тогда находились некий немец, чей род занятий тщательно скрывают, и новоиспеченная гражданка Великобритании , связанная с британскими спецслужбами. Из А.Навального и его окружения конструируют образ центра демократического протестного движения в России. Фигуру блогера держат в повестке, чтобы влиять на выборы в Госдуму и использовать ради новых нападок на нас. Именно в этих целях и было разыграно «дело А.Навального».

Это приблизительный пересказ заявления МИД РФ. Цитаты необязательно являются дословными.

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Фото на обложке: Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA