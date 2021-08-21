Правительство решило создать на Курилах «практически офшор»

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Правительство России планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, «практически офшор». Об этом заявил полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

Это практически офшор. То есть, налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов.

По словам Трутнева, нулевые ставки планируется держать как минимум в течение десяти лет. Точные цифры, по его словам, находятся в стадии обсуждения.

С предложением создать на Курильских островах свободную экономическую территорию в июле выступил премьер Михаил Мишустин. Он предлагал освободить бизнес от уплаты НДС, налогов на прибыль, на имущество, на землю и на транспортные средства.

Власти РФ рассчитывают, что отмена налогов привлечет в регион инвесторов с Запада, а также из Японии, которая пытается оспорить суверенитет над четырьмя островами Южных Курил.

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