Мишустин предложил создать на Курилах свободную таможенную территорию

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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать на свободную экономическую территорию, чтобы острова стали более привлекательны для инвесторов. Об этом он заявил во время визита на остров Итуруп, пишет «Интерфакс».

Глава правительства также предложил освободить бизнес от уплаты налогов, например, на прибыль, НДС, имущественного налога, налога на землю и на транспортные средства.

Мишустин считает, что эти предложения «были бы хорошим решением для инвесторов, в том числе западных, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места». Премьер пообещал обсудить эти предложения с президентом России Владимиром Путиным.

На фоне визита Мишустина на Курилы МИД Японии вызвал посла России в Токио Михаила Галузина, сообщает агентство «Киодо».

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году Советский Союз подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. В последующие годы власти Японии настаивали на возвращении всех островов, поэтому договор так и не подписали.

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