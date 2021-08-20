Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за отравления Навального
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Власти Великобритании ввели санкции против семи человек, которых считают сотрудниками ФСБ, связанными с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
В санкционный список попали:
- начальник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов;
- директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев;
- замдиректора научно-технической службы ФСБ Владимир Богданов;
- сотрудники ФСБ Алексей Александров, Станислав Макшаков, Иван Спиридонов и Владимир Паняев.
Практически все эти люди упоминались в расследовании The Insider и Bellingcat об отравлении Навального, которое вышло в декабре 2020 года.
Константина Кудрявцева — предполагаемого сотрудника ФСБ, который в телефонном разговоре с Навальным фактически подтвердил, что политика отравили ядом «Новичок», — в санкционном списке нет.
Ровно год назад, 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. Политика доставили в больницу в Омске, откуда через два дня эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите». Правительство ФРГ объявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Власти России причастность к покушению на Навального отрицают.
После того, как Навальный вернулся в Россию из Германии его задержали и приговорили к замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сейчас политик находится в колонии во Владимирской области. Ранее санкции из-за его преследования ввели ЕС и США.