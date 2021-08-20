В России резко подорожали гробы и кресты

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В России в августе значительно выросли цены на похоронную продукцию, пишет «Коммерсант».

Так, по данным издания, стоимость гробов выросла минимум на 30%, деревянных крестов — на 20%, а металлических оград для могил — в 2,5 раза.

По словам главы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова, так резко гробы дорожают впервые за 10 лет. «До сих пор цены на гробы росли в пределах инфляции», — отметил он.

Причиной роста цен стало подорожание древесины и металла. «Повышение цен на гробы производителями точно не связано с монополизацией рынка», — заявил вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин.

В ближайшее время, по оценке экспертов, похоронные принадлежности не подешевеют. Если деревянные гробы станут недоступны определенным категориям граждан, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, спрос сместится на более бюджетные варианты — например, из картонных материалов или ЛДСП.

В начале августа «Коммерсант» писал, что совокупная выручка российских ритуальных агентств в первом полугодии 2021 года увеличилась на 9%, до 36,9 миллиарда рублей при том, что смертность в стране, по официальным данным, за этот период выросла на 16%. Такую ситуацию эксперты связывали как со значительной долей этого рынка в серой зоне, не попадающей в статистику, так и с тем, что жители России стали экономить на похоронах, в первую очередь на дополнительных услугах.