В России в пандемию начали экономить на ритуальных услугах

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Совокупная выручка российских ритуальных агентств в первом полугодии 2021 года увеличилась на 9%, до 36,9 миллиарда рублей при том, что смертность в стране, по официальным данным, за этот период выросла на 16%, пишет «Коммерсант».

Участники рынка, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что жители России стали экономить на дополнительных погребальных услугах и чаще выбирать кремацию, которая стоит на 40% дешевле захоронения в землю.

Однако в ГБУ «Ритуал», которое обслуживает московские кладбища, заявили, что средний чек не изменился, а выручка учреждения в первом полугодии выросла пропорционально приросту числа умерших в Москве — на 18%.

В свою очередь гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что с учетом операций с наличными, находящихся в серой зоне и не попадающих в официальную статистику, фактически можно говорить о росте рынка ритуальных услуг как минимум на 20–30%, до 140–150 миллиарда рублей.

С июня в России продолжается рост заболеваемости ковидом и рост смертности. Так, в Москве в июне 2021 года умерли 16 406 человек, что на 7138 человек больше, чем в июне 2019 года. Всего в России в июне 2021 года умерли 185 655 человек, что на 48 418 человек больше, чем в июне 2019 года.

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