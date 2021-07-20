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Голосование по поправкам к Конституции во Владивостоке, 1 июля 2020 года Юрий Смитюк / ТАСС / Scanpix / LETA

Фонд «Либеральная миссия» 19 июля выпустил доклад «Больше, чем ковид. Авторитарный режим и российское общество перед лицом пандемии». В нем рассматривается, какой была реакция российского государства и общества на пандемию и почему Россия, как считают авторы доклада, терпит поражение в борьбе с коронавирусом. «Медуза» кратко пересказала основные выводы доклада.

Сначала ответ российских властей на пандемию был эффективным. Ограничения, введенные в конце марта 2020 года, оказались жестче, чем в — в том числе в Европе. Возможно, это объяснялось тем, что российские власти ориентировались на опыт Китая или планировали быстро остановить пандемию, чтобы провести голосование по поправкам к Конституции.

Благодаря жесткому локдауну по итогам марта — апреля избыточная смертность в России . Но в мае — июне ограничения начали снимать. Это привело к распространению коронавируса в глубь страны, и в июле избыточная смертность достигла 27% к естественному уровню.

Преждевременную отмену локдауна можно объяснить недовольством населения из-за изоляции и неоплачиваемых выходных, нежеланием правительства нести экономические издержки от ограничений и компенсировать их населению, а также по конституционным поправкам.

Одновременно со снятием локдауна власти стали манипулировать как самими ограничениями (запрещать митинги, но разрешать голосование по поправкам), так и статистикой по заболеваемости и смертности. Это дало обществу и повод для недоверия к официальным заявлениям, и ложный сигнал об опасности пандемии: к ней стали относиться как к «ненастоящей», а возвращение к локдауну казалось людям бессмысленной мерой.

В начале сентября 2020 года уровень ограничений в России был ниже, чем в среднем по миру и в большинстве европейских стран. Несмотря на начало второй волны, ужесточать антикоронавирусные меры не стали. В результате избыточная смертность резко выросла: в октябре она достигла 40%, а в декабре увеличилась до 66%.

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Причиной отказа от второго тура ограничений, вероятно, стало сочетание политических (негативное отношение населения к локдауну) и экономических (нежелание тратить денежные резервы) причин. Государственную «подушку безопасности» было решено сохранить для решения других задач — в частности, на случай усиления санкций, считают авторы доклада. В результате, например, Бразилия, ВВП на душу населения которой в полтора раза ниже российского, направила на помощь гражданам и бизнесу в два-три раза больше средств по отношению к ВВП.

Кроме того, значительная часть помощи так и не дошла до получателей: они столкнулись со сложностями и проволочками при получении денег. «Создавалось впечатление, что правительство больше боялось потратить выделенные средства, чем оставить без денег тех, кому они нужнее всего», — пишет один из авторов доклада, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

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Благодаря низкому уровню ограничений и отказу от второго локдауна спад ВВП в России в 2020 году оказался не столь серьезным, как в других странах — 3,1%. Обратной стороной стало то, что экономика не будет восстанавливаться так динамично: по приведенному в докладе прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уже к концу 2021 года темпы роста экономики России начнут отставать от среднемировых.

Кроме того, Россия расплатилась за относительную стабильность экономики высокой избыточной смертностью. Согласно предложенной в докладе модели расчетов, с марта 2020 года по май 2021-го она составила 532 тысячи человек (до начала третьей волны коронавируса), что на 26% выше естественного уровня. Это не сверхвысокий показатель: рекорды принадлежат странам Южной Америки. Но если бы России удалось удержаться на уровне избыточной смертности в 15% (таким этот уровень был до октября 2020-го), то к маю 2021-го было бы на 220 тысяч смертей меньше, считают авторы доклада.

Кроме того, «противоречивые сигналы и манипулятивный подход» российских властей к проблеме коронавируса сформировал в обществе недоверие к принимаемым в стране мерам по борьбе с пандемией — в том числе к вакцинации. Россия не смогла развернуть активную прививочную кампанию до прихода третьей волны пандемии. В результате в июне 2021 года смертность от коронавируса в России выросла на 14% по сравнению с июнем 2020-го.

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Пересказала Ольга Корелина