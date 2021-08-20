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Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Кремль сообщал, что лидеры двух стран обсудят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях», а также ряд «актуальных международных и региональных вопросов».

Правительство Германии уточняло, что на переговорах в Москве, кроме двусторонних отношений, будут обсуждаться борьба с пандемией, конфликт на востоке Украины, ситуация в Беларуси и в Афганистане.

22 августа, через два дня после визита в Москву Меркель посетит Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В предыдущий раз Меркель приезжала в Москву в январе 2020 года.

Ее нынешний визит в Россию станет 19-м по счету и, вероятно, последним в статусе канцлера Германии: на выборах в бундестаг, которые пройдут в конце сентября, она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.

Всего с 2005 года, когда Меркель стала канцлером, она встречалась с Путиным в общей сложности 30 раз.

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