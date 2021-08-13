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Канцлер Германии Ангела Меркель приедет с визитом в Москву 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Москве Меркель встретится с российским президентом Владимиром Путиным. На встрече планируется обсудить «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях», а также ряд «актуальных международных и региональных вопросов».

В пресс-службе канцлера Германии также сообщили, что после Москвы Меркель 22 августа посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Срок полномочий Меркель на посту канцлера истекает в сентябре. Ранее она заявляла, что не намерена выставлять свою кандидатуру на следующий срок.

В последний раз Меркель приезжала в Москву в январе 2020 года.

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